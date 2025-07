La Nasa scopre il pianeta più simile alla Terra: Kepler-452 b. E' il 23 luglio 2015

Dalla missione Kepler la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra, osservato prima, denominato Kepler-452 b.

Kepler-452 b è un esopianeta che orbita attorno a una stella di classeG. Nella costellazione del Cigno, distante 1400 anni luce dal sistema solare. La sua scoperta, avvenuta grazie a un telescopio spaziale, è stata annunciata ufficialmente dalla NASA il 23 luglio 2015.

L'esopianeta ha le dimensioni simili a quelle terrestri e orbita nella zona di una stella molto simile al sole: impiega circa 385 giorni terrestri per eseguire una rivoluzione.

Kepler-452 b potrebbe avere una massa 5 volte maggiore rispetto a quella della terra e presentare una gravità di superfice doppia rispetto a quella terrestre.

Il diametro dell'esopianeta è superiore rispetto alla Terra. Se fosse un pianeta roccioso si tratterebbe di una Super Terra, e considerata la sua massa, sarebbe geologicamente attiva con vulcani in eruzione. Questa scoperta sottolinea l'importanza della ricerca di esopianeti simili alla Terra, che potrebbero ospitare forme di vita e ampliare la nostra comprensione dell'universo.

Quello che dobbiamo aspettarci nei mesi e negli anni a seguire è l'arrivo di numerose scoperte di altri interessanti pianeti extrasolari che saranno di dimensione e caratteristiche dinamiche ed evolutive, sempre più paragonabili a quelle terrestri e anch'essi in zone abitabili e orbitanti intorno a stelle simili al nostro sole che possono essere molto più alla nostro portata, cioè vicini.

L'esoplanetologia è un campo ormai in grande sviluppo e che riserverà importanti scoperte, probabilmente già entro i prossimi anni.