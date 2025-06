La Natività di San Giovanni Battista: 24 giugno

San Giovanni Battista, il precursore di Gesù, è uno dei santi più venerati al mondo ed è l'unico di cui la Chiesa celebra il giorno della nascita terrena, il 24 giugno, oltre a quello del martirio (29 agosto).

Cristo lo definì 'il più grande tra i nati di donna'; il Vangelo di Luca racconta eventi straordinari che testimoniano la vocazione profetica del Battista fin dal grembo materno: sua madre Elisabetta, mentre era incinta, aveva ricevuto la visita di Maria, a sua volta già in attesa di Gesù, Giovanni esultò di gioia nel grembo materno alla voce di Maria.



I Vangeli dicono che San Giovanni Battista viveva nel deserto, vestito di peli di cammello, mangiava locuste e miele selvatico, faceva penitenza e predicava invitando alla conversione.

Un giorno sulle rive del Giordano, avviene l'incontro con lo stesso Messia che gli chiede di essere anche Lui battezzato. È un Battesimo di penitenza, quello operato da Giovanni, che è figura del Battesimo secondo lo spirito.

Giovanni il Battista ama la Verità e per questo muore decapitato in prigione. Lo aveva fatto arrestare il Re Erode, che aveva sposato Erodiade moglie di suo fratello Filippo. Giovanni aveva ricordato a Erode che non gli era lecito stare con la moglie di suo fratello; Erodiade convinse la figlia a chiedere a Erode, come premio per una danza ad un banchetto, proprio la testa del Battista.

La testa di San Giovanni è oggi conservata nella chiesa di San Silvestro a Roma. Il culto del Battista si diffuse in tutta la Cristianità; molte città ne presero il nome e lo scelsero come Patrono tra cui in Italia: Torino, Firenze, Genova e Ragusa.