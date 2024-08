La notte delle stelle cadenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Milioni di persone guardano il cielo alla ricerca di una lacrima di San Lorenzo per esprimere un desiderio.Le stelle cadenti, in realtà non sono né stelle né tanto meno cadenti: non sono altro che densi sciami di detriti rocciosi e di ghiaccio, che derivano da frammenti di comete, di asteroidi, o di altri corpi celesti ed entrano in contatto con l'atmosfera terrestre. Al momento del contatto queste si surriscaldano, dando vita a radiazioni luminose visibili dalla terra.'Le stelle cadenti' possono viaggiare tra i 10 e i 7 km al secondo, riscaldandosi per brevi istanti. È per questo motivo che possono essere visti per pochissimi attimi. Questo fenomeno avviene in diversi periodi dell'anno, anche se meno visibili.

Quello più conosciuto è appunto la Notte di San Lorenzo, ma in realtà non è solo per una notte. Il periodo va dalla fine di luglio alla fine di agosto, con un picco tra il 9 e il 13 agosto.



Giovanni Pascoli scrisse, nella poesia Dieci agosto, una tra le più struggenti opere della letteratura italiana, in ricordo del padre assassinato mentre tornava a casa la notte del 10 agosto 1867: 'San Lorenzo, io so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla, arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla'.

Ammirare le stelle significa, per tradizione, anche esprimere un desiderio. Nel 'De Bello Gallico di Gaio' di Giulio Cesare i 'desiderantes' erano i soldati, che dopo aver combattuto durante il giorno, aspettavano sotto le stelle i compagni non ancora tornati. Nella tradizione cristiana le stelle sono diventate le lacrime di San Lorenzo bruciato sopra una graticola e così le stelle cadenti del 10 agosto sono anche associate ai carboni ardenti su cui venne bruciato il Santo.