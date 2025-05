La prima esecuzione di 'Cavalleria Rusticana': 17 maggio 1890

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 17 maggio 1890 va in scena, al teatro Costanzi di Roma, la prima esecuzione di 'Cavalleria Rusticana' di Pietro Mascagni: l'opera inaugura il verismo musicale italiano.

Cavalleria Rusticana fu la prima opera composta dal compositore livornese ed è certamente la più nota fra le 16 composte da Mascagni. L'opera, in un unico atto, era frutto del lavoro che era riuscito a vincere un concorso dedicato ai giovani compositori e organizzato dall'editore milanese Edoardo Sonzogno. L'opera era stata ispirata dallo scrittore Giovanni Verga, la Novella omonima era stata trasportata in musica. Questa scelta fece nascere una vicenda giudiziaria; una parte della polemica la si deve a Mascagni stesso, visto che peccò di leggerezza, dando per scontata l'autorizzazione di uno scrittore tanto famoso. Verga era indignato e fu poi risarcito con una ingente somma di denaro.

Il successo di Cavalleria Rusticana fu enorme già dalla prima volta in cui venne rappresentata al teatro di Roma. Mascagni, con questa opera entrò nella storia, il consenso del pubblico e della critica furono pressoché unanimi.Cavalleria Rusticana ha riscosso un successo clamoroso per diverse ragioni:-Il tema dell'opera tratta di amore e gelosia e di tradimento e ciò colpiva nel vivo la mentalità popolare.-L'opera di Mascagni, con la sua musica intensa ha saputo trasmettere la profondità dei sentimenti e la drammaticità della storia.-L'opera esplora temi universali e profondi come l'amore, la gelosia, il tradimento: raccontati da Mascagni con uno stile verista, fedele alla realtà e alla vita quotidiana, in particolare in ambienti rurali.-La musica di Mascagni, con la sua capacità di trasmettere i sentimenti dei personaggi, ha contribuito notevolmente al successo dell'opera.-L'opera di Mascagni inoltre, pur rimanendo all'interno della tradizione operistica, introduce elementi innovativi che ne fanno un modello per le opere veriste successive.In sintesi il successo di 'Cavalleria Rusticana' è dovuto alla capacità di Mascagni di combinare un tema universale e potente con uno stile narrativo verista, una musica coinvolgente e una rappresentazione autentica della mentalità popolare che ha commosso il pubblico.