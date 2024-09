Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Capitini si battè affinché la Marcia fosse una testimonianza a favore della nonviolenza, della pace e della solidarietà tra i popoli. Fu così che nella Marcia tra Perugia e Assisi si radunarono più di 20.000 persone. All'indomani del successo mediatico e di partecipazione dell'evento, Capitini descrisse così l'esperienza: 'Aver mostrato che il pacifismo, che la Nonviolenza, non sono inerte e passiva accettazione dei mali esistenti, ma sono attivi e in lotta, con un proprio metodo, è un grande risultato della Marcia'.La Marcia della Pace fu una manifestazione costruita con un linguaggio del tutto nuovo, il tentativo di entrare dentro il terreno della politica con una forma partecipativa non ancora sperimentata nel nostro Paese. A comporre la folla in Marcia per la pace c'erano operai e contadini, ma anche insegnanti, intellettuali, artisti e soprattutto tanti giovani, ragazze e ragazzi.In occasione della Marcia del 1961, venne utilizzata per la prima volta la bandiera della pace, simbolo di opposizione a tutte le guerre e di fratellanza tra i popoli. Dal 1985 ad oggi, la Marcia della Pace Perugia-Assisi si tiene con cadenza biennale ed è l'appuntamento più importante per tutto il movimento pacifista italiano.