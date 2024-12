La ribellione di Rosa Parks: 1 dicembre 1955

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rosà Parks stava tornando a casa dal lavoro, faceva freddo e la sarta non trovando posti liberi, sul bus, nel settore riservato agli afroamericani, decise di sedersi nel posto riservato ai bianchi.Subito dopo di lei salì un uomo bianco, che restò in piedi; l'autista del bus chiese allora a Rosa di lasciare libero il posto. Lei non si scompose e rifiutò di alzarsi con dignitosa fermezza. Per questo 'no' Rosa fu arrestata e portata in carcere per condotta impropria.

Quella stessa notte Martin Luther King pose in atto azioni di protesta; tra queste, il boicottaggio dei mezzi pubblici di Montgomery, che andò avanti 381 giorni.

La protesta ottenne il consenso dei tassisti afroamericani che adeguarono le loro tariffe a quelle degli autobus. Il 13 novembre 1956, la Corte Suprema, dichiarò fuorilegge la segregazione razziale sui mezzi di trasporto pubblici poiché giudicata incostituzionale.

Bill Clinton nel 1999 consegnò un'onorificienza a Rosa Parks e dichiarò: 'Mettendosi a sedere, Rosa, si alzò per difendere i diritti di tutti e la dignità dell'America'.

Da allora ci sono stati molti progressi: è stato eletto il primo presidente nero, Barack Obama, che, nel 2012, volle farsi fotografare seduto al posto di Rosa nel famoso bus che ancora è conservato all'Henry Ford Museum, vicino a Detroit.