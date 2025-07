La spaghettata di mezzanotte: 5 luglio

Il 5 luglio si celebra la Giornata Nazionale della Spaghettata di Mezzanotte, un'occasione per gustare un piatto di pasta, semplice e veloce, a tarda ora.

Questa tradizione, molto popolare soprattutto tra i giovani, ha origini negli anni '60 a Bologna. La spaghettata di mezzanotte è più di un semplice spuntino, è un rito sociale che celebra l'amicizia e la convivialità, dopo una serata fuori. Gli spaghetti delle 24 non soddisfano solo un attacco di fame ma è sinonimo di felicità. La spaghettata fuori orario è anche un momento di relax e di ricarica e dona nuova energia. Mangiare pasta alla notte sfugge gli schemi di un pasto ordinario, ma che comunque dona il piacere della condivisione del cibo più iconico della nostra cultura.

Il godimento non è solo quello con la forchetta in mano: è anche quello della preparazione poiché a tutti piace la semplicità e il poco tempo richiesto: preparare gli spaghetti è un attimo e poi si mangia tutti insieme un buon piatto. La leggenda narra che una sera, dopo un'esposizione di Lucio Dalla, a mezzanotte si servirono spaghetti gratis per tutti, diventando poi un rito che ha travalica città e generazioni, consolidando il binomio pasta e musica e incontrando la curiosità di turisti stranieri e la passione di molti chef.

Oggi lo Spaghetto di Mezzanotte ha una giornata tutta sua. Il 5 luglio