Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Regno unito stabilì una giornata di festa nazionale per celebrare l'evento. La cerimonia incluse diversi aspetti cerimoniali tradizionali tra cui l'uso di carrozze di stato. Il matrimonio di Carlo e Diana venne visto come un 'matrimonio da favola' e venne definito 'il matrimonio del secolo'. In tutto il Regno Unito si tennero feste di strada e 750.000.000 di persone, nel mondo, videro l'evento attraverso la televisione. La coppia si separò nel 1992, dopo il tradimento da parte di Carlo con Camilla; nel 1996 divorziarono ufficialmente dopo 15 anni di matrimonio.