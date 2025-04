L'albero degli spaghetti: il pesce d'aprile più famoso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'albero degli Spaghetti' è un falso documentario in onda dalla BBC il 1° aprile 1957 durante il programma televisivo d'attualità Panorama. Nel filmato di circa 3 minuti, realizzato come 'Pesce d'aprile' venivano mostrate le immagini di una famiglia gioiosa intenta nella raccolta degli spaghetti cresciuti sull'omonimo albero nel proprio giardino di casa. All'epoca gli spaghetti erano considerati un cibo esotico e poco conosciuto nel Regno Unito, tanto che molti britannici non erano a conoscenza che gli spaghetti fossero realizzati impastando farina e acqua. Per tale motivo, dopo la messa in onda del programma, molti telespettatori contattarono la BBC per avere consigli su come coltivare il proprio albero degli spaghetti. Decenni dopo la CNN ha definito il falso documentario 'il più grande scherzo che un organo d'informazione rispettabile abbia mai pensato'.