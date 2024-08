Le prime patatine fritte: 24 agosto 1853

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anche se il principio è sempre lo stesso: gettare bastoncini di patatine in olio caldo; ogni Paese ha sviluppato nel tempo modi diversi per gustare le patatine fritte. I belgi optano per una doppia frittura dei bastoncini di patate, così da renderli particolarmente croccanti all'esterno e morbidi all'interno.

Gli inglesi poi hanno integrato le patatine fritte, nel loro piatto nazionale, insieme al pesce.

Noi Italiani, insieme ai francesi e ai tedeschi concordiamo una cosa: le patatine si gustano al meglio come contorno di una bella bistecca, di una cotoletta o di in hamburger. In Canada, le patatine fritte vengono spesso servite con formaggio e salsa di carne. Anche gli olandesi sono noti per le loro patatine fritte: chi ordina una 'Patat oorlog' può aspettarsi una combinazione di patatine con maionese, salsa al curry, salsa di arachidi e cipolle tritate.



Le patatine fritte sono l'articolo surgelato più popolare al mondo. La patatine fritta più lunga, tagliata da un agricoltore francese, è stata di 24,5 cm.; per ottenere un posto nel Guinnes dei primati, l'agricoltore ha usato una patata lunga 26 cm.