Il Giorno della Memoria è una ricorrenza Internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime del nazismo; si vuole anche ricordare tutti coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. La data non è casuale, ma ricorda il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche arrivarono ad Auschwitz, nel campo di concentramento, e liberarono i pochi superstiti.La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente al mondo l'orrore del genocidio nazista. Nella Giornata della Memoria ogni anno sono previste cerimonie, iniziative e momenti di narrazione dei fatti e di quanto è accaduto al popolo ebraico e a tutti i deportati nei campi nazisti in modo da conservare la memoria di un tragico periodo della storia affinché simili eventi non possano accadere mai più.