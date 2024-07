Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I festeggiamenti si svolgono ogni anno con fuochi d'artificio, parate, picnic, concerti, partite di baseball e di basket. Il secondo Congresso Continentale, il 2 luglio 1776, votò per approvare una risoluzione d'indipendenza.Dopo l'approvazione, il Congresso redasse un documento che spiegava questa decisione. L'autore principale del documento fu Thomas Jefferson che divenne in seguito Presidente degli Stati Uniti. Il Congresso discusse e revisionò la Dichiarazione, approvandola infine il 4 luglio.

Da allora il giorno dell'indipendenza è una festa nazionale, degli USA, caratterizzata dal patriottismo. Le celebrazioni avvengono all'aperto: le famiglie colgono l'occasione per riunire i parenti e organizzano grigliate. Le decorazioni sono colorate di rosso bianco e blu come la bandiera degli Stati Uniti. I fuochi d'artificio vengono accompagnati da canti patriottici come ad esempio, l'inno nazionale. A mezzogiorno in punto, nelle basi militari, si svolge un saluto militare chiamato 'il saluto dell'Unione' in cui vengono sparati colpi di cannone quanti sono gli Stati che compongono gli USA.