Il testo si compone di 6 strofe e un ritornello che si alterna alle stesse; è musicato in tempi di 4/4 nella tonalità di si bemolle. Nel 1848 fu suonato e cantato dalle bande nazionali e dai soldati partenti per la guerra. Divenne il canto più amato del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. L'inno inizia sottolineando il legame fraterno che unisce gli Italiani; c'è poi un invito a svegliarsi per lottare contro la dominazione austriaca.A sostegno che gli Italiani sono pronti c'è un riferimento storico: la Vittoria dei Romani, contro i Cartaginesi, con a capo Scipione (Elmo di Scipio). Il testo affermando poi che la dea Vittoria porgerà la chioma vuole sottolineare che la Vittoria sarà la Schiava di Roma. Infine 'Stringiamo a coorte' vuole essere un invito a tutti gli italiani a rimanere uniti e a essere pronti a morire, per la liberazione dell'oppressore straniero.Sono solo tre le strofe di 'Fratelli d'Italia' che vengono Cantate sempre negli eventi ufficiali e sportivi.