Il più grande obelisco del mondo non è lungo il Nilo né a Roma: è quello di Washington, alto quasi 170 metri, che commemora il primo Presidente degli Stati Unititi e aprì al pubblico il 9 ottobre 1888.

I lavori erano iniziati nel 1848, ma per anni si bloccarono, per mancanza di fondi e a causa della Guerra civile. Ripresero nel 1877, ma con una pietra dal colore leggermente diversa: a uno sguardo attento, si nota ancora lo stacco tra la la prima parte e la seconda. Questa volta la costruzione dell'Obelisco procedette celermente; in 4 anni il monumento fu completato con un vertice di alluminio che fungeva da parafulmine. Si trattava del più grande pezzo di alluminio mai fuso a quel momento. In quel periodo, l'alluminio era un metallo difficilissimo da produrre e costava più dell'oro.

L'Obelisco divenne l'edificio più alto di Washington. Il significato dell'aumento va al di là della sua bellezza architettonica: è un simbolo fondamentale della storia americana e dell'identità nazionale. È un ricordo tangibile della leadership di George Washington, del suo contributo alla fondazione della nazione. L'Obelisco funge anche da luogo di celebrazioni, eventi pubblici e cerimonie commemorative, promuovendo un senso civico di unità nazionale. Il suo significato storico, la sua bellezza architettonica e il suo potere simbolico attraggono visitatori di ogni provenienza.

