L'Orca marina: almanacco 18 dicembre 2013

La voce dell'almanacco del 18 dicembre 2013, nella rubrica 'Il Mondo Animale', è l'Orca marina.

Questo maestoso ed elegante animale può pesare fino a 10 tonnellate e raggiunge i 9 metri di lunghezza, le femmine sono più piccole e leggere. Il corpo dell'orca è liscio, bianco sul ventre e nero sul dorso. Una macchia bianca evidenzia l'occhio e dietro la pinna dorsale vi è una macchia grigia. Le orche vivono in tutti i mari e gli oceani del mondo, sono predatori intelligenti e sociali, cacciano in branco con strategie complesse. Sono animali carnivori e si cibano di tartarughe, squali, balene, polpi, uccelli marini, lontre e foche. In media necessitano di 45 kg di carne al giorno: possiedono denti lunghi e potenti.

Gli uomini di fronte alle combattive tecniche di caccia dell'orca ed ai suoi balzi per catturare grossi cetacei, hanno iniziato a considerare l'animale aggressivo e pericoloso. In realtà l'orca è molto socievole e non nutre alcuna tendenza feroce e violenta. I gruppi di orche sono organizzati in modo matriarcale.

Ogni gruppo è costituito dalla femmina, i suoi cuccioli, alcune femmine anziane e un maschio adulto. Le orche emettono vari tipi di suoni, fischi e grida che servono per comunicare tra loro. L'orca è il mammifero più veloce in acqua e, grazie alla grande pinna della sua coda, può raggiungere una velocità di 50 km orari. Se incontra un ostacolo o un pericolo propaga un suono per avvisare le altre orche marine.

In genere mamma orca partorisce in acque basse.

Il piccolo di orca alla nascita pesa 135 kg e può essere lungo 2 metri e mezzo. Nelle prime settimane, il piccolo prende il latte materno ogni 20 minuti. Particolari muscoli presenti nella ghiandola mammaria permettono alle femmine di spruzzare il latte nella bocca del figlio. La mamma allatta per due anni.

