Il 13 febbraio del 2000, venne pubblicata l'ultima striscia dei Peanuts. Esattamente il giorno seguente la morte del suo creatore, Charles Shulz. Così salutava e ringraziava i lettori, in un testo che accompagnava l'ultima storia dei suoi personaggi. 'Cari Amici, ho avuto la fortuna di disegnare Charlie Brown e i suoi amici. È stata la realizzazione del mio desiderio d'infanzia. Sono grato ai miei editori per la fedeltà che mi hanno dimostrato in tutti questi anni e ai fan dei miei fumetti per l'affetto e il sostegno che mi hanno dato. Charlie Brown, Snoopy, Linux, Lucy... come potrò mai dimenticarli'.I Peanuts sono una delle strisce più importanti della storia dei fumetti. Creati nel 1950 divennero in breve un successo clamoroso in tutto il mondo grazie alla profondità nascosta dietro la loro apparente semplicità. Il fumetto, pubblicato il più delle volte, in striscia quotidiane di 4 vignette, è stato uno dei più influenti, rappresentato su oltre 2600 testate e tradotto in più di 20 lingue.Schulz nel suo testamento proibì la continuazione della serie. Le strisce sono state ristampate in numerosi libri. Tra il 2004 e il 2012 sono stati pubblicati 10 volumi di grande formato con tutte le strisce e le tavole raccolte per decennio dagli anni '50 agli anni '90.