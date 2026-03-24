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Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori: 24 marzo 1920

Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori: 24 marzo 1920

Gli aviatori sono indispensabili in situazioni di calamità naturali o nelle emergenze sanitarie quando la velocità del volo può essere decisiva

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Il 24 marzo 1920 Papa Benedetto XV accolse le tante richieste dei piloti della Prima Guerra Mondiale e proclamò la Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori. Alla base di questa scelta c'era la tradizione lauretana del trasporto della Casa di Maria da Nazareth a Loreto, in cui visse anche Gesù.

Il Santo Padre approvò anche la formula di benedizione degli aerei, che fece inserire sul rituale Romano.

La Santa Casa nella quale nacque Maria di Nazareth è stata traslata per mano degli Angeli a Loreto e i militari dell'aeronautica vengono spesso paragonati agli angeli.

Un ruolo che li vede raggiungere luoghi diversi per soccorrere persone diverse in situazioni ordinarie ma a volte anche drammatiche, recando vicinanza, sostegno e aiuto. Tutto questo è possibile grazie alla loro competenza, unitamente alla dedizione. 

I piloti di aerei danno così un contributo fattivo nelle missioni internazionali dove hanno un ruolo di protezione, di soccorso e di vicinanza.

Gli aviatori sono inoltre indispensabili in situazioni di calamità naturali o nelle emergenze sanitarie quando la velocità del volo può essere decisiva per il trasferimenti di feriti e per il trasporto di generi di prima necessità.

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