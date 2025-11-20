Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore a Napoli Benedetto Croce: 20 novembre 1952

Muore a Napoli Benedetto Croce: 20 novembre 1952

Il suo richiamo alla libertà, alla responsabilità individuale e la sua concezione di democrazia, offrono ancora oggi spunti di riflessione

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Il 20 novembre 1952 muore, a Napoli, Benedetto Croce. È stato un filosofo, storico, politico, critico letterario, scrittore italiano ed esponente del neoidealismo. 

Croce è ricordato come guida morale dell'antifascismo e fu tra i fondatori del ricostituito Partito Liberale italiano insieme con Luigi Einaudi. Egli afferma che 'La violenza non è forza ma debolezza ne mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruttrice'. Croce non era credente nel senso tradizionale, pur riconoscendo il cristianesimo come un'importante civiltà.

Esiste un dibattito tra gli studiosi riguardo la sua posizione, con alcuni che lo considerano ateo e altri che vedono una compatibilità, anche se indiretta, tra il suo pensiero e la spiritualità cristiana.

Benedetto Croce è oggi riconosciuto come uno dei più importanti teorici del liberalismo europeo e grande oppositore di ogni totalitarismo. Croce è noto soprattutto per la sua filosofia dello spirito.

Egli distingue 4 forme fondamentali dello spirito: l'arte, la filosofia, l'economia e l'etica. L'arte è la forma dell'intuizione, la filosofia è la forma del concetto, l'economia rappresenta l'utile e l'etica il dovere morale. Questa concezione di Benedetto Croce, nel dibattito del Novecento, si contrappone sia al positivismo sia al materialismo marxista.

Per lui solo una mente libera dai pregiudizi è in grado di compiere il proprio dovere verso la Patria, ed è questa apertura alla cultura universale che permette di formare una vera individualità.

Nel contesto attuale, segnato da crisi democratiche, populismi e cambiamenti culturali, il pensiero di Croce mantiene una sorprendente attualità. 

Il suo richiamo alla libertà, alla responsabilità individuale e la sua concezione di democrazia, offrono ancora oggi spunti di riflessione per affrontare le sfide del presente.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre

Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre

La festa di tutti i Santi: primo novembre

La festa di tutti i Santi: primo novembre

Muore Carlo Collodi: 26 ottobre 1890

Muore Carlo Collodi: 26 ottobre 1890

Articoli Recenti Debutta in tv Lascia o raddoppia: 19 novembre 1955

Debutta in tv Lascia o raddoppia: 19 novembre 1955

Guglielmo Tell colpisce la mela in testa al figlio: 18 novembre 1307

Guglielmo Tell colpisce la mela in testa al figlio: 18 novembre 1307

Nasce Carlo Verdone: 17 novembre 1950

Nasce Carlo Verdone: 17 novembre 1950

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre