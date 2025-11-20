Muore a Napoli Benedetto Croce: 20 novembre 1952

Il 20 novembre 1952 muore, a Napoli, Benedetto Croce. È stato un filosofo, storico, politico, critico letterario, scrittore italiano ed esponente del neoidealismo.

Croce è ricordato come guida morale dell'antifascismo e fu tra i fondatori del ricostituito Partito Liberale italiano insieme con Luigi Einaudi. Egli afferma che 'La violenza non è forza ma debolezza ne mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruttrice'. Croce non era credente nel senso tradizionale, pur riconoscendo il cristianesimo come un'importante civiltà.

Esiste un dibattito tra gli studiosi riguardo la sua posizione, con alcuni che lo considerano ateo e altri che vedono una compatibilità, anche se indiretta, tra il suo pensiero e la spiritualità cristiana.

Benedetto Croce è oggi riconosciuto come uno dei più importanti teorici del liberalismo europeo e grande oppositore di ogni totalitarismo. Croce è noto soprattutto per la sua filosofia dello spirito.

Egli distingue 4 forme fondamentali dello spirito: l'arte, la filosofia, l'economia e l'etica. L'arte è la forma dell'intuizione, la filosofia è la forma del concetto, l'economia rappresenta l'utile e l'etica il dovere morale. Questa concezione di Benedetto Croce, nel dibattito del Novecento, si contrappone sia al positivismo sia al materialismo marxista.

Per lui solo una mente libera dai pregiudizi è in grado di compiere il proprio dovere verso la Patria, ed è questa apertura alla cultura universale che permette di formare una vera individualità.

Nel contesto attuale, segnato da crisi democratiche, populismi e cambiamenti culturali, il pensiero di Croce mantiene una sorprendente attualità.

Il suo richiamo alla libertà, alla responsabilità individuale e la sua concezione di democrazia, offrono ancora oggi spunti di riflessione per affrontare le sfide del presente.