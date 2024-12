Muore a Roma Franco Franchi: 9 dicembre 1992

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fondamentale fu il suo matrimonio artistico con Ciccio Ingrassia. I due raggiunsero il successo teatrale grazie a Domenico Modugno che li portò con sé nel musical 'Rinaldo in Campo', per poi farli esordire al cinema in 'Appuntamento a Ischia'. Fu però il pubblico a portarli in trionfo come la coppia più amata del cinema italiano. Dal 1960 al 1969, Ciccio e Franco, furono protagonisti di quasi 90 film. Recitarono anche accanto a Toto' in una delle sue prime imitazioni nel film di Pasolini 'Capriccio all'italiana' e furono protagonisti del 'Don Chisciotte' di Gianni Grimaldi.Franco Franchi era dotato di una straordinaria mimica facciale e di una notevole capacità di improvvisazione. Ciccio e Franco, insieme, seppero impersonare in maniera genuina una 'comicità sottoproletaria', che traeva alimento anche dalla tradizione del teatro dialettale siciliano. La coppia era estremamente affiatata: la figura di Ciccio Ingrassia era composta e intelligente, mentre quella di Franco Franchi era marcatamente grottesca.La critica cinematografica non fu benevola con i due grandi attori; solo dopo la loro morte, come capita spesso ai veri artisti, venne finalmente capita appieno la la loro capacità interpretativa.