Il Milione è celebre per le squisite miniature; il testo traccia dettagliatamente l'itinerario che Marco Polo segui per raggiungere la Cina. Il Milione è perciò una vera e propria Enciclopedia geografica che riunisce le conoscenze essenziali sull'Asia in Europa del XII secolo.Marco polo viaggiò con il padre Nicolò e lo zio paterno Matteo attraverso l'Asia, lungo la via della seta fino alla Cina, dal 1272 al 1295. Nel 1296 i genovesi lo fecero prigioniero per 3 anni dove dettò le memorie dei suoi viaggi a Rustichello da Pisa, prigioniero pisano. Rilasciato nel 1299 Marco Polo, ormai ricco e famoso, sposò Donata Bardoer, ebbe tre figlie e visse fino all'età di settant'anni.