Muore Albert Einstein, era il 18 aprile 1955

Il 18 aprile 1955 muore Albert Einstein; è stato un fisico tedesco che ha rivoluzionato la fisica teorica con la sua Teoria della relatività generale. Sviluppò poi la teoria della relatività ristretta, postulò dopo la capacità della luce di propagarsi nel vuoto con una velocità costante. Da ciò ricavò anche la relazione tra massa ed energia che portò alla formula matematica E=mc2, la più famosa equazione del mondo. Le sue scoperte hanno portato, suo malgrado, a sviluppare la bomba atomica. Einstein ha da subito lottato contro le armi di distruzione di massa, ma fu costretto ad assistere alle due bombe atomiche che uccisero migliaia di persone ad Hiroshima e Nagasaki. Einstein è stato anche un filosofo e appassionato d'arte, e in special modo di musica: suonava il violino e il pianoforte ed amava Mozart. Aveva anche altre passioni; una di esse era la bicicletta, paragonava la bicicletta alla vita: avanzava per non perdere l'equilibrio.

Albert Einstein ha scritto e detto frasi di grande impatto e di profonda intelligenza che hanno segnato il suo tempo. Ne riportiamo alcune:

-La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario.

-Nel pieno delle difficoltà risiede l'opportunità.

-La mente è come un paracadute: funziona solo se si apre.

-È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.

-L'uomo ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi.