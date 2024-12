Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Assieme ad altri dissidenti sottoscrisse una lettera collettiva in vista del XXIII Congresso del Partito Comunista. Contro una riabilitazione di Stalin. Nel 1968 Sacharov si avvicinò sempre più al movimento dissidente e tre anni più tardi, assieme alla moglie, fu al centro di tutte le battaglie per il rispetto dei diritti umani e della legalità.Nel 1975 gli venne assegnato il Premio Nobel per la Pace (che andrà a ritirare sua moglie). All'inizio del 1980 denunciò l'intervento sovietico in Afghanistan e, per questo venne relegato nella città di Gorky, dove rimarrà isolato per 6 anni. Tornato a Mosca nel dicembre 1986, venne eletto parlamentare al Congresso dei deputati del popolo, divenendo uno dei capi dell'opposizione democratica, per reclamare riforme rapide e sostanziali. Di lì a poco Sacharov morì.Dal 24 gennaio 2003 ad Andrej Sacharov sono dedicati un albero e un cippo nel Giardino dei giusti di Milano.