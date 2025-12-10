Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore Augusto Pinochet: 10 dicembre 2006

Muore Augusto Pinochet: 10 dicembre 2006

Divenne senatore a vita, godendo dell'immunità parlamentare, ma fu poi arrestato nel Regno Unito su mandato spagnolo per la sparizione di cittadini iberici

1 minuto di lettura

Augusto Pinochet, dittatore cileno, morì il 10 dicembre 2006, si autonominò Presidente e governò il Cile dal 1973 al 1990.

Il colpo di stato militare che lo portò al governo fu appoggiato dagli Stati Uniti, in ottica anticomunista. Durante la dittatura militare di Pinochet fu applicata una feroce repressione dell'opposizione. Il dittatore attuò una politica di sterminio degli oppositori, attraverso l'uccisione, gli arresti arbitrari, le torture e la violazione dei diritti umani di migliaia di persone. 

La sua feroce dittatura finì nel 1988, con un referendum, che costrinse Pinochet a reintrodurre la democrazia con libere elezioni nel 1989, anche se lasciò il potere solo nel 1990.

Divenne senatore a vita, godendo dell'immunità parlamentare, ma fu poi arrestato nel Regno Unito su mandato spagnolo per la sparizione di cittadini iberici, per crimini contro l'umanità, corruzione ed evasione fiscale. Per motivi di salute non scontò mai la sua condanna, tornò in Cile e morì il 10 dicembre 2006.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti La festa di San Martino: 11 novembre

La festa di San Martino: 11 novembre

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

Articoli Recenti Giornata Internazionale contro la corruzione: 9 dicembre

Giornata Internazionale contro la corruzione: 9 dicembre

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Attacco a Pearl Harbor: 7 dicembre 1941

Attacco a Pearl Harbor: 7 dicembre 1941

Muore Gian Maria Volonté: 6 dicembre 1994

Muore Gian Maria Volonté: 6 dicembre 1994