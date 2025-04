Muore Bernadette Soubirous di Lourdes: 16 aprile 1879

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Bernadette Soubirous morì il 16 aprile 1879, è stata una mistica e religiosa francese, proclamata Santa da Papa Pio XI nel 1933. È conosciuta per le apparizioni mariane alle quali ebbe assistito in una grotta nei pressi di Lourdes. I sentimenti religiosi, di Bernadette, erano forti, sebbene ella non conoscesse il catechismo: la sua famiglia viveva in armonia, con amore reciproco e sostenuta da una grande devozione religiosa.

Le visioni di Bernadette riguardano una 'signora vestita di bianco' divenuta nota come 'Nostra Signora di Lourdes'. Gli accadimenti di cui fu protagonista la giovane Bernadette hanno reso Lourdes uno dei principali luoghi di pellegrinaggio.

Bernadette l'11 febbraio 1858, appena quattordicenne, mentre assieme a una sorella e a un'amica raccoglieva legna da ardere in un boschetto vicino alla grotta di Massabielle, ebbe la prima visione una 'Bellissima Signora' in piedi in una nicchia. Nel corso della terza apparizione la Madonnina chiese poi alla veggente di tornare alla grotta ogni giorno per 15 giorni. Un grande numero di persone seguirono quotidianamente Bernadette durante le apparizioni. I messaggi della Vergine Maria, durante le apparizioni erano semplici e si focalizzavano sulle necessità di preghiera e penitenza.

Le visioni che la giovane Bernadette ebbe a Massabielle sono state accettate, dopo analisi e la raccolta di testimonianze dirette, come eventi miracolosi dalla Chiesa Cattolica, che le riconosce come manifestazioni della Beata Vergine Maria.