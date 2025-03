Muore Carlo Casini: 23 marzo 2020

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 23 marzo 2020 moriva Carlo Casini, un cattolico esemplare, un magistrato competente e un politico coerente. Carlo era convinto che il Cristianesimo non è una fuga dal mondo, ma la via maestra per starci dentro con gioia. Casini scelse la facoltà di giurisprudenza dove affinò la comprensione del diritto e della giustizia. Carlo partecipò con La Pira al Consiglio Pastorale diocesano di Firenze e con lui condivise la 'battaglia' per la vita all'epoca del dibattito per la legalizzazione dell'aborto.



Dal 1961 al 1979 prestò servizio in magistratura, dapprima come Pretore ad Empoli e poi come Sostituto Procuratore della Repubblica a Firenze.

A soli 35 anni, Carlo, pensò di dedicare tutte le sue energie alla tutela della vita sia nell'ambito del 'Movimento per la Vita', da lui fondato, sia anche nelle battaglie politiche e legislative nel Parlamento Italiano e in quello Europeo.Nel 1979, alle elezioni del 3-4 giugno, fu eletto nelle liste della Democrazia Cristiana e fu poi rieletto nel 1983. Mai, Casini, nascose la sua distanza da quella parte del partito che intendeva relegare nella sfera privata della coscienza i valori caratteristici dell'antropologia Cristiana. Di questo fu elogiato, in una udienza da Papa Francesco, che in modo profetico gli augurò che al momento della morte i bimbi da lui salvati dall'aborto l'avrebbero accompagnato in Paradiso. Casini nei suoi discorsi alle donne, in attesa di un bambino, era sincero e parlava con amore: 'Care donne dovete vivere la vostra gravidanza come un abbraccio al bimbo che avete in grembo, la vita è sacra e la nascita di un bambino o di una bambina è la cosa più bella che vi possa capitare. Anche la vostra creatura vi ama ancor prima di nascere e appena nato piange se non sente il vostro profumo e la vostra vicinanza'.Carlo si sposò con Maria, che fu la sua donna per sempre, gli sposi ebbero 4 figli, Marina, Francesco ,Donatella e Marco.All'inizio di settembre del 2017 fu diagnosticata a Carlo la Sla. Nonostante che la malattia lo portò con dolore alla morte mai si lamentò. La sua forza e fiducia nella Provvidenza non gli venivano solo dalle cure amorevoli della famiglia, ma soprattutto dall'Eucarestia che riceveva ogni giorno.