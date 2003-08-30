Muore Charles Bronson: 30 agosto 2003

Charles Bronson morì il 30 agosto 2003 a Los Angeles a causa di una polmonite, al momento del decesso aveva 81 anni.

Era nato il 3 novembre 1921 in Pennsylvania da genitori immigrati dalla Lituania e cresciuto in una famiglia numerosa e povera. Bronson ha lavorato in vari lavori occasionali per mantenersi. Si è arruolato nell'esercito durante la Seconda Guerra mondiale e dopo la guerra ha studiato recitazione in California.

Nella sua lunga carriera di attore, iniziata nei primi anni cinquanta, ha interpretato spesso il ruoli del 'duro', grazie ai tratti particolari del volto e l'atteggiamento burbero. Nel corso degli anni, Bronson è stato protagonista di film divenuti classici del genere Western e bellico ( I magnifici 7 (1960), La grande fuga (1963), Quella sporca dozzina (1967) e C'era una volta il West (1968). Per un ventennio ha legato il suo volto al personaggio del giustiziere urbano Paul Jersey nella popolare serie 'Il giustiziere della notte' e ha recitato anche in teatro e in televisione.

Charles Bronson è stato ammirato per la intensa presenza sullo schermo e per la sua capacità di mantenere l'attenzione dello spettatore con uno sguardo o un gesto; spesso interpretava personaggi stoici e impeturbabili di fronte al pericolo. Fuori dallo schermo, Bronson è stata una persona privata che si teneva lontano dai riflettori di Hollywood e la sua personalità si è manifestata in atteggiamenti robusti e diretti.

