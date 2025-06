Muore, dopo un attentato, Robert Kennedy: 6 giugno 1968

Robert Kennedy è morto il 6 giugno 1968, in seguito ad un attentato. Fu colpito da colpi di pistola da Sirhan Sirhan, un palestinese di origine giordana in una sala da ballo dell'Ambassador Hotel di Los Angeles. Morì a causa delle ferite riportate dopo quasi 26 ore di lotta tra la vita e la morte. Robert Kennedy stava partecipando a un incontro con i suoi sostenitori dopo aver vinto le primarie in California e Dakota del Sud. Morì a causa di un colpo al capo, il più grave di quelli che lo avevano colpito.

Robert Kennedy era il fratello del presidente John F. Kennedy assassinato nel 1963. Era un candidato molto promettente alle elezioni presidenziali e la sua morte fu un duro colpo per il movimento democratico. Fu centrato mentre veniva fatto uscire dalle cucine dell'hotel poco dopo la mezzanotte del 6 giugno 1968, mentre l'assalitore fu arrestato e condannato all'ergastolo.

Robert Kennedy era noto per la sua politica di giustizia sociale e la sua opposizione alla guerra del Vietnam. Era stato un senatore democratico di New York e Ministro della giustizia negli Stati Uniti durante l'amministrazione di suo fratello. Credeva che la pace fosse possibile e che la diplomazia e il dialogo dovessero essere privilegiati rispetto alla forza. Era anche convinto che l'educazione fosse fondamentale per migliorare le condizioni sociali e per creare una società più giusta e pensava che l'amore ci permette di vincere le sfide della vita.