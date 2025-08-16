Muore Elvis Presley, il Re del Rock: 16 agosto 1977

Il 16 agosto 1977 muore Elvis Presley.

Oggi, 46 anni fa, il mondo della musica ha perso una delle figure più iconiche e influenti del XX secolo. Elvis Presley, noto come il 'Re del Rock', è morto all'età di 42 anni nella sua casa di Memphis, Tennessee.

Presley è stato trovato morto nel suo bagno da sua figlia Lisa Marie e dal suo fidanzato, Ginger Alden, che era anche sua compagna di stanza. La causa della morte è stata attribuita a un infarto miocardico, probabilmente causato da una combinazione di fattori, tra cui l'abuso di farmaci e la sua salute precaria.



Nato il 8 gennaio 1935 a Tupelo, Mississippi, Elvis Presley è stato uno dei primi artisti a portare il rock and roll nella cultura mainstream. Con la sua voce unica e il suo stile charismatico, ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.Tra i suoi successi più famosi ci sono 'Heartbreak Hotel', 'Hound Dog', 'Jailhouse Rock' e 'Love Me Tender'. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti, da Bob Dylan a Bruce Springsteen, e continua ad essere ascoltata e amata oggi.La morte di Elvis Presley ha scosso il mondo dello spettacolo e i suoi fan, che ancora oggi lo ricordano come un'icona della musica e della cultura popolare.