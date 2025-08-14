Muore Enzo Ferrari: 14 agosto 1988

Il 14 agosto 1988 muore Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, come pilota cominciò a correre con l'Alfa Romeo e nel 1923 vinse la prima edizione del gran premio del circuito di Ravenna. In quella occasione incontrò la contessa Paolina de Biancoli, madre dell'aviatore eroe Francesco Baracca.
Paolina consegnò a Enzo un'immagine del simbolo che il figlio Baracca portava sulla carlinga del suo aereo, un cavallino rampante e gli disse: 'Ferrari, metta sulle sue macchine il cavallino rampante del mio figlio. Le porterà fortuna'.
A partire dal 1932 questo simbolo apparve sulla carrozzeria delle vetture utilizzate nella scuderia Ferrari che lui fondò assieme all'omonima casa automobilistica con sede a Modena.
Nel 1943 l'azienda si trasferì nel nuovo stabilimento 'Ferrari' a Maranello
La prima gara mondiale di F1 fu il Gran Premio di Monaco il 21 maggio 1950 mentre la prima vittoria in F1, di Ferrari, fu il gran premio di Gran Bretagna, con il pilota José Gonzákez. Il primo titolo mondiale di F1 giunse con Alberto Ascari. La scuderia Ferrari è sempre stata attiva nel campionato del mondo di F1 e ne ha vinto 15 volte il titolo piloti e 16 volte quello costruttori.
Molti furono i soprannomi con cui Enzo Ferrari venne denominato tra i quali 'il grande vecchio' o 'Il DraKe'.
Quest'ultimo, uno dei più noti, si riferisce al celebre Corsaro inglese Francis Drake, per la dimostrata capacità e di determinazione di Ferrari nel perseguire risultati sportivi, di portata assai superiore alla sua piccola azienda.
