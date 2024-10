Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Qui apprese la teoria classica, che coniugà con la musica popolare polacca. In breve tempo i suoi componimenti divennero popolari e anche lo Zar Alessandro l volle assistere ad un concerto del ragazzo prodigio.Gran parte delle composizioni di Chopin vennero scritte solo per pianoforte; il suo stile pianistico mantenne sempre le giuste sfumature e una profondità espressiva. Le innovazioni nello stile, di Chopin, nella forma musicale, nell'armonia e la sua associazione della musica con il nazionalismo polacco, sono state influenti in tutto il periodo romantico e anche in quello successivo. Il suo successo come compositore ed esecutore, la liricità e l'emotività presenti nella sua musica, hanno fatto diventare Chopin il musicista romantico per eccellenza.