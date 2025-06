Muore Giacomo Leopardi: 14 giugno 1837

La vita di Leopardi fu segnata da una salute precaria e da una solitudine forzata, morì a Napoli il 14 giugno 1837. Giacomo Leopardi è stato un poeta, filosofo e scrittore italiano ed è considerato uno dei massimi esponenti del Romanticismo. Fin dalla giovane età dimostrò una grande intelligenza e una passione per la la lettura. La formazione di Leopardi fu principalmente autodidatta, grazie all'accesso alla biblioteca paterna, che conteneva numerosi libri di letteratura classica e contemporanea. A causa della sua salute fragile e delle limitazioni imposte dalla sua famiglia, Leopardi fu costretto a rimanere a casa e a immergersi negli studi. Ebbe modo così di acquisire una vasta conoscenza delle lingue, della letteratura classica, della filosofia, della storia e delle scienze.

Nelle opere di Leopardi risulta centrale il tema dell'infelicità costitutiva dell' essere umano, intesa come legge di natura alla quale nessun uomo può sottrarsi. Alcune delle sue poesie più celebri, riflettono la sua visione pessimistica della vita, la sua ricerca della bellezza è del significato nell'esistenza umana.

'A Silvia', 'L'infinito', 'Il Sabato del Villaggio', esprimono una profonda consapevolezza del dolore, della solitudine, sono permeate da una profonda malinconia e da un senso di inadeguatezza.

Attraverso la sua poesia Leopardi invita il lettore a riflettere sulla condizione umana e la lotta per trovare significati e bellezza in un mondo segnato dalle sofferenze. Leopardi scrisse anche saggi filosofici, tra cui il celebre 'Operette Morali'; in questa raccolta di pensieri e dialoghi affrontò temi come la natura umana e la moralità.