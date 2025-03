Muore Giuseppe Mazzini: 10 marzo 1872

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giuseppe Mazzini è morto il 10 marzo 1872, è stato patriota, politico e filosofo. Le sue idee e la sua azione politica hanno contribuito alla formazione dello stato unitario italiano. Le condanne subite lo costrinsero però alla latitanza fino alla morte poiché, Mazzini, è stato contro la monarchia sabauda. Per la sua attività cospirativa è stato arrestato su ordine di Carlo Felice di Savoia e durante la breve detenzione ha formulato il programma di un nuovo movimento politico chiamato 'Giovane Italia' che ha presentato nel 1831 a Marsiglia dove è stato costretto a rifugiarsi in esilio.

Mazzini ritiene che la liberazione dell'Italia potesse avvenire solo attraverso la costituzione di una stato repubblicano. Per lui la vera Repubblica è il luogo dove la libertà e la giustizia si sarebbero realizzate per tutti i popoli.

Si ritiene che il grande merito di Giuseppe Mazzini stia nel fatto di avere contribuito, in modo determinante alla diffusione dell'idea di nazione negli Stati liberali e progressisti.Mazzini fa propria l'idea di nazione e auspica la convivenza pacifica tra i vari popoli. Circa i rapporti con la religione, Mazzini, considera il popolo immagine di Dio sulla terra e riconduce i doveri dell'uomo alla legge di Dio, ma apprezza nello stesso tempo la separazione Stato-Chiesa e il rispetto della libertà di opinione.Nella storia d'Italia a partire dal secondo dopoguerra, l'ideologia mazziniana è da annoverarsi a quelle che che ispirano la Costituzione Repubblicana nel 1948. Diverse formazioni politiche hanno dichiarato di richiamarsi all'eredità mazziniana, a partire dal Partito Repubblicano italiano, e negli anni 2000, ai movimenti Repubblicani Europei.