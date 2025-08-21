Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore Giuseppe Meazza: 21 agosto 1979

Il 21 agosto 1979 moriva, a Rapallo, Giuseppe Meazza. Considerato uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi, è stato Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1934 e nel 1938.
Legò la sua carriera all'Inter, dove giocò per un totale di 14 stagioni di cui 9 da capitano. In nerazzurro ha conquistato 3 titoli di campione d'Italia e una coppa Italia, oltre a laurearsi 3 volte capocannoniere sia del campionato Italiano sia nella Coppa dell'Europa Centrale.
Meazza era anche un eccellente tiratore, rapido nei movimenti e avvezzo a giocate acrobatiche, nonché dotato di notevoli qualità tecniche che sfociavano in una spiccata propensione a eludere il diretto avversario. Era inoltre molto abile nel gioco aereo e spesso si incaricava della battuta dei calci di rigore e delle punizioni.
Ritiratosi dal calcio giocato, divenne poi giornalista sportivo e allenatore. Alcuni mesi dopo la sua morte, il 2 marzo 1980, gli venne intitolato lo stadio San Siro di Milano.

