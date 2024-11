Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Barbanera si distinse per valorosi atti di pirateria, ma si attirò le ire di Akexander Spotswood, governatore della Virginia. Il governatore raggruppò numerosi soldati e marinai per catturare il pericoloso pirata.Durante una feroce battaglia, il 22 novembre 1718, Barbanera e molti marinai della sua ciurma vennero uccisi. Al contrario delle moderne rappresentazioni che si fanno dei pirati, Barbanera, comandava i suoi vascelli con benevolenza nei confronti dei suoi uomini e non maltrattata i prigionieri. Il Barbanera venne romanticcizzato dopo la sua morte e divenne una figura ispiratrice per molti film e racconti sulla pirateria.