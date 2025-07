Muore Jim Morrison: 3 luglio 1971

A Parigi il 3 luglio 1971 a Parigi moriva Jim Morrison, aveva 27 anni la stessa età di Jimi Hendrix che era morto nel settembre dell'anno prima, e un anno in più di Janis Joplin, morta in ottobre sempre nel 1970: la triade maledetta del rock'n'roll. Morris è stato trovato cadavere nell'appartamento che divideva con Pamela Courson, la sua compagna storica.

Jim venne dichiarato morto per cause naturali e poi seppellito nel cimitero monumentale degli artisti. La sua tomba continua ad essere uno dei luoghi più visitati della città, soprattutto oggi è meta di pellegrinaggio di migliaia di fan. Morrison fu il mito di una delle icone più potenti della storia della musica popolare.

Con i Doors il suo primo disco uscì nel 1967, l'ultimo nel 1971. I Doors complessivamente hanno inciso 6 album, ma il mito Morrison continua a rimanere intaccabile.

Jim era figlio di un ufficiale della marina che consigliò al figlio di non continuare la carriera di cantante; per questo motivo i suoi rapporti con la famiglia furono azzerati. Appassionato di cinema, Morrison. Era anche un fan accanito di Elvis e Sinatra. In questi anni il rock stava assumendo una nuova fisionomia e stava nascendo una nuova espressione musicale, che portò alla musica di oggi.

Jim Morrison fu inventore di un look che consisteva in pantaloni di pelle, camicie aperte e cinture con borchie. Jim divenne un simbolo della reazione dell'Università giovanile; non si può dimenticare la miracolosa simbiosi tra la sua voce e la musica dei Doors, una delle band più originali della storia. È anche per questo che dopo oltre mezzo secolo il mito di Jim Morrison è ancora vivo.