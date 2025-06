Muore Massimo Troisi: 4 giugno 1994

Il 4 giugno 1994 morì Massimo Troisi, attore, regista, sceneggiatore e comico italiano. Con Arena e Decaro, gli amici di teatro, Troisi recitò in diversi spettacoli, il loro trio si chiamava 'La Smorfia' e approdò al cabaret romano 'La Chanson' dove ottennero successo. La loro consacrazione arrivò quando, notati da Enzo Trapani e Giancarlo Magalli, esordirono prima nel programma 'Non Stop' e poi in 'Luna Park'.

Troisi era diventato famoso agli inizi degli anni ottanta, facendosi notare per la sua versalità nell'unire due stili di recitazione, uno più comico e scanzonato, l'altro più sentimentale e riflessivo. Recitò in film di grande successo, come 'Ricominciamo da tre', 'Scusate il ritardo' e soprattutto 'Non ci resta che piangere' dove collaborò con Roberto Benigni.

La sua comicità era molto legata alle sue origini; Troisi era napoletano anche in modo personale e opposto ai cliché della napoletanità, che cercava di prendere in giro e criticava con personaggi timidi, impacciati, sensibili. Troisi era noto per la sua abilità nella recitazione, era anche apprezzato per il suo umorismo surreale.

Poche ore prima di morire aveva concluso le riprese di 'Il postino' un film a cui teneva tantissimo. Nonostante le gravi condizioni di salute, Troisi dedicò molto tempo ed energie alla realizzazione del film che impegnò gran parte dei suoi ultimi mesi di vita. Partecipò a quasi tutte le fasi di produzione: oltre a interpretare il protagonista, il postino Mario Ruopolo, e ad aiutare il regista Michael Radford nella gestione degli attori, scrisse la sceneggiatura insieme a Anna Pavignato, Furio e Giacomo Scarpelli e lo stesso Radford. Erede della grande tradizione e del cinema napoletano, Massimo Troisi, è uno uno degli autori più originali dell'ultimo secolo.