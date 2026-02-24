Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990

Ha rappresentato un'eccezione nel panorama politico, unendo la figura istituzionale a quella di uomo del popolo e partigiano

Il 24 febbraio 1990 muore Sandro Pertini; per la sua integrità morale, la vicinanza al popolo e il suo carattere schietto, è considerato il Presidente della Repubblica italiana più amato di sempre.

Protagonista sul campo di quasi 70 anni di storia nazionale, dalla Prima Guerra Mondiale alla fine degli 'anni di piombo', è stato una personalità tra le più autorevoli e integgerrime sul piano politico.

Ligure di Sangiovanni di Stella (Savona), Pertini si trovò a combattere, fin dai 20 anni, per la patria e per le sue idee. Dopo l'esperienza della guerra '15-'18 si oppose al regime illiberale di Mussolini, andando incontro alla galera e poi all'esilio in Francia. Durante la seconda guerra mondiale prese parte alla Resistenza e all'insurrezione di Milano, meritando la Medaglia d'oro al valore militare.

Fondatore con Pietro Nenni del Partito Socialista Italiano, partecipò all'assemblea Costituente e per due legislature consecutive (1968-76) fu Presidente della Camera. Un mese dopo l'assassinio di Aldo Moro ad Opera delle Br, venne eletto Capo dello Stato, mettendo d'accordo comunisti e democristiani, assolvendo nei 7 anni al difficile compito di tener unito il Paese.


Sandro Pertini detestava l'arroganza del potere e i privilegi. Fu noto per la sua severità nel denunciare i ritardi nei soccorsi durante il terremoto dell'Irpinia del 1980.
La pipa era il suo marchio di fabbrica, che lo accompagnava anche negli incontri ufficiali.

Considerandosi il 'primo impiegato dello Stato' non dormiva nel palazzo presidenziale, preferendo la sua abitazione privata. Amava uscire dal Quirinale senza preavviso, visitando scuole, ospedali o andando a prendere un gelato, scambiando battute con la gente comune. È iconica la sua immagine mentre esulta in trbuna a Madrid durante la finale Italia-Germania e successivamente, la partita a scopa sull'aereo presidenziale con Bearzot, Zoff e Causio.

Pertini ha rappresentato un'eccezione nel panorama politico, unendo la figura istituzionale a quella di uomo del popolo, partigiano della libertà e della giustizia sociale.

