Sandro Pertini detestava l'arroganza del potere e i privilegi. Fu noto per la sua severità nel denunciare i ritardi nei soccorsi durante il terremoto dell'Irpinia del 1980.
24 febbraio 2026 alle 06:29
Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990
Ha rappresentato un'eccezione nel panorama politico, unendo la figura istituzionale a quella di uomo del popolo e partigiano
La PressaIl 24 febbraio 1990 muore Sandro Pertini; per la sua integrità morale, la vicinanza al popolo e il suo carattere schietto, è considerato il Presidente della Repubblica italiana più amato di sempre.Protagonista sul campo di quasi 70 anni di storia nazionale, dalla Prima Guerra Mondiale alla fine degli 'anni di piombo', è stato una personalità tra le più autorevoli e integgerrime sul piano politico.Ligure di Sangiovanni di Stella (Savona), Pertini si trovò a combattere, fin dai 20 anni, per la patria e per le sue idee. Dopo l'esperienza della guerra '15-'18 si oppose al regime illiberale di Mussolini, andando incontro alla galera e poi all'esilio in Francia. Durante la seconda guerra mondiale prese parte alla Resistenza e all'insurrezione di Milano, meritando la Medaglia d'oro al valore militare.Fondatore con Pietro Nenni del Partito Socialista Italiano, partecipò all'assemblea Costituente e per due legislature consecutive (1968-76) fu Presidente della Camera. Un mese dopo l'assassinio di Aldo Moro ad Opera delle Br, venne eletto Capo dello Stato, mettendo d'accordo comunisti e democristiani, assolvendo nei 7 anni al difficile compito di tener unito il Paese.
