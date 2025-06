Muore Primo Carnera: 29 giugno 1967

Primo Carnera, nato a Sequals il 25 ottobre 1906 e morto il 29 giugno 1967, fu un pugile italiano, noto per essere stato il primo italiano a conquistare il titolo mondiale dei pesi massimi, che ottenne battendo Jack Sharkey. Soprannominato 'La montagna che cammina', Carnera fu un personaggio popolare sia nel mondo dello sport che del cinema, diventando un'icona del suo tempo.

All'epoca il pugilato ,insieme al ciclismo, era lo sport più seguito e la carriera di Carnera, iniziata in Europa anni prima, durò ancora molto: fu impegnato complessivamente in oltre 100 combattimenti.

Carnera non era solo un campione: aveva caratteristiche uniche e inconfondibili; era alto più di 2 metri e all'apice della carriera arrivò a pesare quasi 120 chili, con una circonferenza del torace di oltre 110 centimetri e il 52 di scarpe. Con quelle dimensioni non diventò un pugile tecnico; gli bastò modellare un fisico imponente, che già la vista poteva incutere timore, attivò in particolare una sequenza di pugni che divenne il suo punto di forza.

Pur continuando a concentrare vita e attività professionali negli Stati Uniti, dopo il titolo mondiale Carnera tornò in Italia per ricevere gli omaggi del suo Paese. Il 22 ottobre il regime fascista italiano gli organizzò un incontro in piazza di Siena a Roma. In quella occasione Carnera vinse anche il titolo europeo battendo ai punti lo spagnolo Paulino Uzcudun, noto per la sua tenacia. Carnera nella sua carriera si misurò con tutti i migliori pugili dell'epoca e ottenne un record complessivo di 84 vittorie e 14 sconfitte.

Nel dopoguerra, Carnera, recitò anche in una ventina di film; poi si ammalò, tornò al suo paese di nascita dove il 29 giugno 1967 morì, era lo stesso giorno in cui 34 anni prima era diventato Campione del Mondo.