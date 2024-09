Muore Sergio Endrigo: 7 settembre 2005

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le gradevoli e bellissime filastrocche: 'Girotondo intorno al mondo' e 'Per fare un albero' incise da Endrigo sono ancora oggi ricordate per la bella musica e i loro messaggi.Di seguito è bello ricordare strofe di entrambe le filastrocche.

E se tutta la genteSi desse la manoSe il mondo, veramenteSi desse un mano

Allora si farebbe un girotondo

Intorno al mondo

Intorno al mondo

Testo tratto dalla lirica La ronde du monde di Paul Fort.



Per fare un tavolo ci vuole il legno

Per fare il legno ci vuole l'albero

Per fare l'albero ci vuole un seme

Per fare il seme ci vuole il frutto

Per fare il frutto ci vuole il fiore

Ci vuole il fiore, ci vuole il fiore,

Per fare tutto ci vuole il fiore.

Testo scritto da Rodari.



Endrigo scrisse anche un romanzo autobiografico, 'Quanto mi dai se mi sparo?'.