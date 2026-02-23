Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Stanlio era la mente creativa del duo: scriveva, dirigeva, montava gran parte dei film

2 minuti di lettura
Il 23 febbraio 1965 muore Stan Laurel, è stato un genio della comicità di cui fu un innovatore, entrando nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio & Ollio.

Nato a Ulverston, nel nordovest dell'Inghilterra, il piccolo Stan era un vivace bambino con una grande voglia di ridere e far ridere, a volte anche nei luoghi meno adatti come durante le lezioni a scuola.

Stan cominciò poi come attore di teatro, con piccoli ruoli negli spettacoli di pantomima.  La svolta avvenne quando entrò nella compagnia che aveva come capocomico Charles Chaplin, da cui apprese la mimica e la gestualità. È del 1921 il primo film in coppia con Oliver Hardy 'The Lucky Dog' (Cane Fortunato), ma solo con il cronometraggio 'Putting Pants on Philip' (Metti i pantaloni a Philip').

Da quel momento i due comici lavorarono senza sosta, girando più di sessanta comiche, tra mute e sonore, interpretando due personaggi inseparabili, ingenui e bistrattati da tutti. Stanlio era un lavoratore instancabile, seguiva ogni fase dei film da regista e montatore. Come attore interpretava sempre parti da maldestro e da infantile, spesso vittima inconsapevole o causa di guai in cui finiva col compare Oliver Hardy.

La mimica di Stanlio era unica e complicava situazioni semplici spesso mandando in fumo i piani del partner.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A differenza del personaggio che interpretava, Stanlio nella realtà era la mente creativa del duo: scriveva, dirigeva, montava gran parte dei film ed era molto puntiglioso e perfezionista. Stanlio era anche noto per le sue capacità fisiche per la sua sua maestria nella gestione dei dettagli e dei tempi comici sul set. Laurel era un uomo colto e sensibile e dopo la morte di Ollio nel 1957 si sentì perso, ma continuò a nutrire un profondo rispetto.

I due erano veramente amici: durante le interpretazioni erano perennemente vestiti in abito scuro con bombetta e si affermarono come due icone immortali della cinematografia.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata Mondiale del Croissant

Giornata Mondiale del Croissant

Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini: 26 gennaio

Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini: 26 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Gli Stati Uniti ordinano ai nativi americani di trasferirsi nelle riserve: 31 gennaio 1876

Gli Stati Uniti ordinano ai nativi americani di trasferirsi nelle riserve: 31 gennaio 1876

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Nasce Niki Lauda: 22 febbraio 1949

Nasce Niki Lauda: 22 febbraio 1949

Edison brevetta il fonografo: 21 febbraio 1878

Edison brevetta il fonografo: 21 febbraio 1878

Giornata Mondiale della Giustizia Sociale: 20 febbraio

Giornata Mondiale della Giustizia Sociale: 20 febbraio

Nasce Copernico: 19 febbraio 1473

Nasce Copernico: 19 febbraio 1473