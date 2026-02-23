Rubriche Accadde oggi
Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965
Stanlio era la mente creativa del duo: scriveva, dirigeva, montava gran parte dei film
La PressaIl 23 febbraio 1965 muore Stan Laurel, è stato un genio della comicità di cui fu un innovatore, entrando nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio & Ollio.Nato a Ulverston, nel nordovest dell'Inghilterra, il piccolo Stan era un vivace bambino con una grande voglia di ridere e far ridere, a volte anche nei luoghi meno adatti come durante le lezioni a scuola.Stan cominciò poi come attore di teatro, con piccoli ruoli negli spettacoli di pantomima. La svolta avvenne quando entrò nella compagnia che aveva come capocomico Charles Chaplin, da cui apprese la mimica e la gestualità. È del 1921 il primo film in coppia con Oliver Hardy 'The Lucky Dog' (Cane Fortunato), ma solo con il cronometraggio 'Putting Pants on Philip' (Metti i pantaloni a Philip').Da quel momento i due comici lavorarono senza sosta, girando più di sessanta comiche, tra mute e sonore, interpretando due personaggi inseparabili, ingenui e bistrattati da tutti. Stanlio era un lavoratore instancabile, seguiva ogni fase dei film da regista e montatore. Come attore interpretava sempre parti da maldestro e da infantile, spesso vittima inconsapevole o causa di guai in cui finiva col compare Oliver Hardy.La mimica di Stanlio era unica e complicava situazioni semplici spesso mandando in fumo i piani del partner.
