Muore Vittorio Alfieri: 8 ottobre 1803

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sin da ragazzo visse in malinconia e solitudine. Dopo aver rinunciato al proprio titolo nobiliare, Alfieri visse a Firenze e poi a Roma e Parigi: non riusciva a fermarsi in nessun posto ed era sempre insoddisfatto e scontento. Rimase tormentato fino a quando non comprese la sua vocazione poetica, che riempì tutta la sua vita.In un lasso di tempo relativamente breve scrisse 22 tragedie, tra cui Antonio e Cleopatra e Saul. Alfieri compose anche numerose altre opere che divennero veri e propri simboli per gli intellettuali del Risorgimento.

Per Alfieri la libertà è l'esigenza principale di ogni uomo e rappresenta la chiave della sua esistenza. Egli lotta contro ogni forma di tirannide ed è sempre pronto a scontrarsi. Alfieri è un uomo sempre in conflitto con realtà politiche che sono oppressive o mediocri; egli esprime le sue idee sociali senza abbandonare la sua vena satirica e il suo classicismo.

Alfieri ha amato i paesaggi desolati e orridi, selvaggi e maestosi. Il silenzio di quei luoghi disabitati e naturali ispirava in lui 'idee fantastiche, malinconiche e grandiose'. Le 'immagini terribili e pazze' facevano proiettare romanticamente il suo io nei luoghi.