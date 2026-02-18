Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce a Genova Fabrizio De Andrè: 18 febbraio 1940

Nasce a Genova Fabrizio De Andrè: 18 febbraio 1940

De André è spesso ricordato come il cantautore degli emarginati o 'il poeta degli sconfitti'

1 minuto di lettura

Il 18 febbraio 1940 nasce, a Genova, Fabrizio De Andrè. È stato un esponente di spicco della gloriosa scuola Genovese, che include artisti del calibro di Luigi Tenco e Gino Paoli (con cui condivide gli anni della gavetta). De Andrè si impone sulla scena musicale a partire dal 1964, grazie al brano 'La Canzone di Marinella' primo esempio del suo stile poetico fatto di metafore ed immagini pittoriche.

Altri capolavori di profondo realismo e ricercatezza lessicale, come 'Il pescatore' e la 'Guerra di Piero', scandiscono i suoi anni di carriera artistica vissuta all'insegna dell'anticonformismo e dei temi del pacifismo e della nonviolenza.

La sua canzone d'autore è musicalmente scarna e incentrata sulle melodie e sulla voce profonda: inizialmente, De André, ha proposto un repertorio di canzoni che fanno leva, prevalentemente, sulla sola chitarra. Più tardi il cantautore ha dato vita a un nuovo modo di fare poesia in canzone.  I suoi testi anticonvenzionali parlano di temi quali l'arroganza del potere e la marginalità non tralasciando elementi di cronaca e satira. Per la sua abitudine a cantare gli umili, i poveri, gli alcolizzati, i tossicodipendenti, De André è spesso ricordato come il cantautore degli emarginati o 'Il poeta degli sconfitti'. Fabrizio De André ha inciso 14 album e sue canzoni raccontano anche storie di ribelli e prostitute, e alcune per il loro valore poetico sono state raccolte da antologie scolastiche.

La popolarità e l'alto livello del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, a dedicargli, dopo la sua morte, vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata del Rispetto: 20 gennaio

Giornata del Rispetto: 20 gennaio

Giornata Mondiale del Croissant

Giornata Mondiale del Croissant

Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini: 26 gennaio

Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini: 26 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Nasce Michael Jordan: 17 febbraio 1963

Nasce Michael Jordan: 17 febbraio 1963

Zeno Colò vince la discesa libera alle Olimpiadi: 16 febbraio 1952

Zeno Colò vince la discesa libera alle Olimpiadi: 16 febbraio 1952

Nasce Totò: 15 febbraio 1903

Nasce Totò: 15 febbraio 1903

San Valentino: il giorno degli innamorati

San Valentino: il giorno degli innamorati