Alighiero studiava i suoi 'bersagli', con meticolosità annotava la mimica e ogni movimento degli occhi e del corpo; registrava inoltre le voci e le ripeteva all'infinito. Di ognuno dei politici imitati sapeva far risaltare i tic, portandoli alla esasperazione, ma senza sfociare nella volgarità. I politici e i vip dello spettacolo arrivarono a chiedere a Noschese di essere imitati per aumentare la loro popolarità.Satira e ironia caratterizzavano le sue imitazioni, ma sempre con leggerezza; pubblico e critica erano concordi nell'affermare che spesso l'imitazione, interpretata da Alighiero, era migliore dell'imitato.Anche nel periodo d'oro con 'Canzonissima' (1970-71) e Formula due(1973), quando Noschese cominciava ad accusare problemi di salute, la sua ironia e la sua bravura in pubblico rimasero intatte.