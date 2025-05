Nasce Batman: 27 maggio 1939

Sin da giovanissimo, Batman, si è sottoposto ad allenamenti fisici intensi ed è riuscito a sviluppare un organismo perfetto: è dotato di forza, resistenza, velocità e le sue capacità sono superiori anche quelle dei più grandi campioni olimpionici. Batman è considerato uno dei migliori investigatori del mondo e ha una forza di volontà straordinaria.Spesso utilizza l'astuzia per battere i nemici, piuttosto che combatterli direttamente. Il veicolo principale del personaggio è la Batmobile che di solito è raffigurata come un'imponente automobile nera, spesso con pinne caudali che ricordano le ali di un pipistrello ed è equipaggiata con attrezzature d'avanguardia.

Il 27 maggio 1939 Batman fa il suo esordio, negli USA, nell'albo a fumetti Detective Comics numero 27 e diviene ben presto il protagonista indiscusso della testata. Batman è un supereroe che combatte il crimine a Gotham City. Si distingue per la sua mancanza di poteri soprannaturali, si affida invece all'intelligenza, alle tattiche, alle sue competenze nel combattimento corpo a corpo e a un'attrezzatura tecnologica avanzata. La sua iconica immagine da pipistrello e il suo approccio alla lotta al crimine lo hanno reso uno dei personaggi più popolari del fumetto. Batman è un simbolo di giustizia e speranza per Gotham City: incute paura ai criminali e incoraggia i cittadini a combattere il crimine. Nonostante ha una natura di vigilante, Batman ha un rigido codice morale e si rifiuta di uccidere i criminali, anche se spesso li ferisce gravemente. È fortemente disciplinato e ha la capacità di agire sotto un grande dolore fisico e possiede un eccellente controllo mentale.

SOSTIENICI - DONA ORA