Nasce Carlo Verdone: 17 novembre 1950

Il 17 novembre 1950 nasce Carlo Verdone degno erede della grande tradizione della commedia all'italiana, e in particolare del celebre Alberto Sordi, con le sue pellicole rappresenta l'italiano medio con le proprie abitudini e manie. Grazie al padre Mario critico cinematografico, fin da piccolo si interessa di cinema. Alla fine degli anni '70 acquisisce popolarità grazie a trasmissioni televisive come 'Non stop', dove si presenta nei panni di personaggi comici. Il suo primo film 'Un sacco bello', nel 1980, gli vale un David di Donatello come 'attore emergente'.

Nei film successivi 'Bianco rosso e Verdone', 'Il miglior nemico', 'Compagni di scuola' e 'Maledetto il giorno che ti ho incontrato', Carlo Verdone si costruisce la fama di regista e attore tra i più rappresentativi del panorama nazionale, premiato dalla critica e al botteghino. È anche chiamato nel cast de 'La grande bellezza, di Paolo Sorrentino, insignito dell'Oscar al 'miglior film straniero' nel 2014. Carlo Verdone è il fratello del regista Luca Verdone e di Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica (compagno al liceo). Insieme al cognato Christian, ha girato due film: 'Borotalco' e 'Compagni di scuola'.

Appassionato di musica rock, Carlo Verdone, è un batterista amatoriale, ha collaborato con gli amici Antonello Venditti, Lucio Dalla e gli Stadio. Verdone è molto interessato alla medicina e, riceve spesso da amici richieste di consiglio per risolvere piccoli problemi di salute. Nell'ottobre 2025 gli viene conferita, dall'università di Bari la laurea honoris causa in medicina e chirurgia per il suo 'approccio compassionevole e clinico alla medicina'. Carlo è anche tifosissimo della Roma, i riferimenti al club giallorosso nei suoi film sono sempre molto chiari, ha dichiarato inoltre di presenziare regolarmente allo stadio, soprattutto nelle partite importanti.