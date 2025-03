Nasce Cartesio: 31 marzo 1596

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

René Descartes, noto in Italia come Cartesio, nacque il 31 marzo del 1596 nel villaggio francese di La Haye nel cuore della Francia. Universalmente riconosciuto come il padre della filosofia moderna, il suo metodo ha rivoluzionato le diverse forme del sapere, dalla matematica alla letteratura. Insieme a Pascal è considerato anche il fondatore della prosa francese: caratteristiche essenziali del suo stile sono la chiarezza e la linearità, che ispirarono i successivi sviluppi della letteratura illuministica.

Cartesio formò il suo vasto bagaglio culturale presso il collegio dei Gesuiti; iscrivendosi in seguito alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Poitiers. Soggiornò per un lungo periodo in Olanda, dove, tra il 1637 e il 1641, pubblicò le sue due opere fondamentali: 'Discorsi sul metodo' e 'Meditazioni metafisiche'. Da esse se ne ricostruisce il pensiero di Cartesio, che ha come metodo l'indagine il 'dubbio metodo logico' e come fondamento la massima 'Cogito ergo sum', ossia 'Penso dunque sono'.

Attraverso il dubbio il filosofo ricerca la verità. Che ha come criterio base l'evidenza, cioè le idee appaiono certe ed evidenti alla ragione e che non possono essere soggette al dubbio. Sostenendo la maggiore validità della conoscenza razionale rispetto a quella sensibile, Cartesio gettò le basi del razionalismo filosofico che influenzò l'illuminismo e l'evoluzione del pensiero moderno. Cartesio morì di polmonite nel febbraio del 1650 a Stoccolma.