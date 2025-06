Nasce Città del Vaticano: 7 giugno 1929

Lo stato di Città del Vaticano nacque durante il ventennio fascista quando fu riconosciuto dall'Italia con la firma dei Patti Lateranensi avvenuta 11 febbraio del 1929. Fu però qualche mese più tardi, il 7 giugno del 1929, che Pio Xl emanò la legge con la quale istituì ufficialmente il nuovo Stato e contestualmente furono stabiliti la forma di governo, i criteri legati alla cittadinanza, alla sicurezza e alle questioni di natura economica e amministrativa. Furono definiti anche i simboli nazionali, tra cui la bandiera e l'inno ufficiale. Lo Stato Vaticano è una monarchia assoluta elettiva con il Papa come capo di Stato. La cittadinanza si ottiene per residenza stabile sulla città del Vaticano. Il territorio del piccolo Stato comprende la piazza e la Basilica di San Pietro, i Palazzi Vaticani, i giardini e alcuni edifici adiacenti. La legge Vaticana definisce i poteri del Papa, la composizione del governo e altre questioni. Il Vaticano è situato nella città di Roma, ma è uno stato indipendente e sovrano. Oltre ad essere il più piccolo Stato del mondo con una superfice inferiore a 0,5 Km quadrati, Città del Vaticano è pure il paese meno popoloso annoverano tra i residenti meno di mille unità.

