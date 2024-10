Nasce Cristoforo Colombo: 30 ottobre 1451

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Re Ferdinando D'Aragona e la Regina di Castiglia, nel 1492, finanziarono il viaggio. Cristoforo Colombo partì, il 3 agosto 1492, da Palos de la Frontera, con le famosissime tre caravelle: La Nina, La Pinta e La Santa Maria. Quando Colombo salpò era convinto di dover compiere un viaggio di 4500 km.; la distanza da percorrere era invece più di 4 volte quella ipotizzata e nel mezzo vi era un intero continente: l'America. Alle Bahamas la spedizione perse la Santa Maria e Colombo lasciò 40 uomini promettendo loro che sarebbe tornato a riprenderli.Al primo viaggiò ne seguirono poi altri tre, di minor fortuna, portando Colombo al discredito e alla privazione di molti riconoscimenti che egli avrebbe sperato, per sé e per i suoi figli, da parte dei Sovrani. Cristoforo Colombo morì nel 1506 e fino al 1819 non gli fu nemmeno riconosciuta la scoperta di nuove terre.Solo il politico venezuelano Francisco De Miranda propose il nome 'Colombia' per indicare il nuovo stato indipendente sudamericano e rendere omaggio all'importante navigatore.