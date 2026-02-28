Nasce Dino Zoff: 28 febbraio 1942

Il 28 febbraio 1942 nasce, a Mariano (Gorizia), Dino Zoff. Con la Nazionale, che ha anche allenato dal 1998 al 2000, è stato campione europeo nel 1968, campione mondiale nel 1982 e vice campione mondiale nel 1970. Estremo difensore di Udinese, Mantova, Napoli e Juventus, con cui ha vinto 6 scudetti e una coppa Uefa, da tecnico ha allenato Juventus Lazio e Fiorentina.

Insieme al libero Gaetano Scirea e ai terzini Claudio Gentile e Antonio Cabrini, suoi compagni alla Juventus e in Nazionale, Zoff ha costituito uno dei migliori reparti difensivi nella storia del Calcio.





Zoff è stato un portiere di sicura affidabilità e freddezza e si è distinto per il notevole senso di piazzamento, la sicurezza nelle uscite e la sobrietà negli interventi finalizzati più all'efficacia che alla spettacolarità; significativa in tal senso l'attitudine a bloccare il pallone, quando possibile, anziché respingerlo. Zoff ha mantenuto un eccellente condizione fisica per tutta la carriera confidando nella possibilità di migliorarsi sempre. La vittoria nel campionato del mondo all'età di 40 anni e i 332 incontri disputati consecutivamente in serie A sono due imprese irripetibili.





Dino Zoff è celebre per il suo carattere schivo, serio e di una sobrietà d'altri tempi, definito un 'leader silenzioso' e' dotato di grande personalità e calma glaciale. Uomo di poche parole ma concrete, ha basato la sua carriera sull'integrità, l'umiltà, il rispetto delle regole e una profonda dedizione al lavoro, dimostrandosi una vera 'roccia' inamovibile anche sotto pressione.

Rinomato per la sua compostezza in campo, non si è fatto scalfire dalle situazioni difficili e ha sempre agito con fair play. La sua leadership non si è espressa attraverso grida, ma con presenza solida e rassicurante, guadagnandosi il rispetto incondizionato.