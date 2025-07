Nasce Franca Valeri: 31 luglio 1920

Franca Valeri è stata un'attrice italiana, regista, scrittrice, sceneggiatrice; è nata il 31 luglio 1920 a Milano ed è morta il 9 agosto 2020 all'età di 100 anni a Roma. È approdata in teatro quasi per caso, dopo aver rivelato le sue doti satiriche nei salotti mondani e intellettuali milanesi, dove dava vita a personaggi ispirati al costume contemporaneo. È cresciuta nella trasmissione radiofonica 'Il rosso e il Nero', dove fa conoscere il personaggio della 'Signorina Cesira', che passando poi alla televisione diventa 'La signorina snob'. L'esordio teatrale di Franca Valeri risale al 1951 dove, nel teatro dei Gobbi recita 'Carnet de notes ' che proponeva serie di sketch satirici sulla società attuale. Nello stesso anno recita nel suo primo film ' Luci di varietà': di Alberto Lattuata e Federico Fellini.

A questo sono seguiti altri film è spettacoli sempre con il teatro dei Gobbi. Nel 1964 debutta in televisione dove si consacra il personaggio della ' Signorina snob ' e più tardi della ' Signorina Cecioni', popolana romana perennemente al telefono con 'mamma' e fasciata da bigodini giganti, che riscuote un enorme successo.

Franca Valeri ha partecipato anche a numerose serate di: Studio uno' e a tanti altri varietà. Nel '95, assieme a Bramieri, è stata protagonista della sit-com 'Norma Felice' e, un anno più tardi con la fiction 'Caro Maestro'

Molto legata alla Scala, dove ha maturato la sua passione per l'opera lirica, la Valeri, si è poi cimentata come regista di melodrammi. Nel 2000 Franca Valeri è stata protagonista accanto a Nino Manfredi di Linda e il brigadiere e del film TV 'Come quando fuori piove', diretto da Mario Monicelli; è stata anche autrice di commedie di grande successo. Quello che caratterizza lo stile di Franca Valeri, è un suo uso intelligente e raffinato dell'ironia: i suoi personaggi fanno riflettere in quelli che sono i vizi e le virtù della società.